Isola dei Famosi, chi volete in Honduras tra Giulia Calcaterra e Desirèe Popper?

Elena Morali dice addio al sogno di partecipare all'Isola dei Famosi. A Domenica Live, Barbara d’Urso ha svelato i risultati del televoto per scegliere chi fra le tre prorompenti ragazze (le altre due sono Giulia Calcaterra e Desirèe Popper) non parteciperà alla dodicesima edizione del reality. La preferenza del pubblico è ricaduta proprio sull'ex pupa.