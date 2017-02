Isola dei famosi, alta tensione: non tutti stanno alle regole per il quieto vivere...

La nuova settimana all' Isola dei famosi vede tutti naufraghi riuniti sull’Isola delle Terre. Le nomination di lunedì hanno lasciato più di uno strascico e qualcuno pretende dei chiarimenti. Per esempio Massimo Ceccherini , che non ha digerito la nomination dal suo amico Moreno e lo affronta, chiamando Raz Degan come suo testimone degli accordi che avevano preso. Intanto Samantha de Grenet , da leader, detta le regole di convivenza.

Moreno non ci sta a subire le accuse di Ceccherini e ribatte dicendo di non aver fatto nulla di male. Passa anzi al contrattacco sottolineando come Massimo e Raz dovrebbero confrontarsi di più col resto del gruppo, anziché parlare solo fra di loro.



Proprio per cercare di tenere la situazione sotto controllo nonostante la tensione la de Grenet indice una sorta di "riunione condominiale". L'iniziativa però sembra non avere presa su tutti. Raz continua con il suo atteggiamento e comunica agli altri di voler proseguire questa sua avventura da solo, lontano dal resto del gruppo: per questo si dedica alla costruzione di una capanna in solitaria. Le insistenze di Samantha sono inutili e lui si allontana.