Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: "Stefano Bettarini si è già scusato"

Non potevano mancare le polemiche all'Isola dei famosi. Dalla scelta di Stefano Bettarini come inviato, all'esclusione di Vanna Marchi e della figlia Stefania Nobile fino al "ripescaggio di Massimo Ceccherini. Alessia Marcuzzi mette le mani avanti e in conferenza stampa anticipa il suo pensiero sul Bettarini: "Non voglio scusarlo né giustificarlo. Credo che si sia scusato abbastanza. Sono convinta possa fare bene quest'Isola"