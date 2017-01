Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: "I naufraghi? Mi piacciono anche i cattivi"

E' il vero "condottiero". Da tre anni Alessia Marcuzzi è al timone dell' Isola dei famosi targata Mediaset che torna stasera in prime time su Canale 5 . La conduttrice ha sempre puntato sul gioco di squadra, quest'anno avrà al suo fianco Vladimir Luxuria , e promette che sarà una edizione diversa. A Tgcom24 spiega: "Conduco con il cuore, mi emoziono, seguo i naufraghi come una mamma, ma mi piacciono anche i concorrenti 'cattivi'...".

Alessia in cosa sarà diversa questa edizione?

Sarà una specie di evoluzione della specie umana e questa cosa mi interessa da pazzi. Vedremo un aspetto quasi antropologico dei concorrenti, per questo li abbiamo scelti anche un po' diversi tra di loro. Vedremo se riusciranno a superare attraverso la loro fisicità e la mente una serie di ostacoli e diventare persone evolute...

Questa è la vera Isola di Alessia Marcuzzi?

Ho sempre puntato tutto sul lavoro di squadra. Sento la stessa identica responsabilità del primo anno, non cambia nulla per me. Invece di Mara e Alfonso ci sarà Vladimir, ma è l'affetto che mi lega alle persone non il mio modo di condurre. La conduzione insieme alle persone che sono in studio con me è molto più ricca. E' logico che poi io sono il filo conduttore, ma lo sono sempre stata.

Sei "il condottiero" e non sempre è facile...

Devo tenere i concorrenti up anche nei momenti down, devo dare loro forza e devo spiegare loro una serie di dinamiche anche quando a casa succedono delle cose particolari, quando ad esempio il pubblico non accetta delle cose. E' vero, mi sento il condottiero, ma senza egocentrismo.

C'è attesa anche per il tuo look, come vestirai?

Non posso anticipare nulla, ho già fatto tutte le prove sono molto contenta, saranno abiti eleganti e spettacolari... a me piace stupire il pubblico sul palco, fa parte del gioco, la gente ha bisogno anche di lustrini in un momento difficile come questo, il nostro compito è intrattenere e regalare sorrisi e spensieratezza..

Il concorrente su cui punti di più?

Eva Grimaldi mi ha dato una energia particolare quando ci siamo incontrate anche se conosco abbastanza bene tutti, come Samantha De Grenet... Giulio Base ha tenuto tutto il gruppo insieme durante le foto. Massimo Ceccherini mi fa molto ridere. Ma davvero è ancora troppo presto per capire chi potrebbe vincere...

Quali sono le caratteristiche per cui avete scelto i naufraghi?

Ci deve essere il buono e il cattivo, il borderline e quello più fragile. Non partecipo al cast, dico la mia ma non decido alla fine, mi piace vivere da spettatrice, mi piace emozionarmi con loro e accompagnarli in maniera anche materna in questo percorso. L'unica cosa che mi sta a cuore è che ci siano persone diverse tra di loro...