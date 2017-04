Giacomo Urtis: "Ma quale silicone! I miei muscoli sono veri e hanno retto bene"

Non le manda di certo a dire Giacomo Urtis . Anche se sull' Isola dei Famosi non è uscito davvero fuori il suo carattere, il medico si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Attacca la "nemica" Samantha De Grenet che avrebbe fatto il "doppiogioco", non è tenero con Malena , Nancy e Moreno e difende solo Raz Degan . In Honduras è dimagrito molto e a Tgcom24 sottolinea: "I miei muscoli sono veri, niente silicone ".

Giacomo come è stata la tua esperienza sull'Isola?

Molto particolare, ho imparato a pescare e cucinare. Ma è stato anche molto difficile. Faceva freddo la notte e quindi si rimaneva bagnati anche per tre giorni di seguito. Posso dirlo? E' stato anche noioso, perché era difficile passare le giornate dalle sei del mattino fino alle sei di sera. E poi non tutti i compagni di avventura sono stati carini...



L'impressione è che tu abbia dato poco rispetto alle tue potenzialità e al tuo carattere...

E' vero, ho messo da parte la mia esuberanza, ma l'Ordine dei Chirurghi aveva preso posizione contro di me e questo mi ha frenato molto.



Chi la vince questa edizione?

Di solito le persone che stanno sottotraccia, io spero Raz Degan, ma trionferà una Malena o una Nancy, che hanno delle storie che impietosiscono.



Il più falso?

Samantha De Grenet, ero tropo scomodo per lei ed è stata proprio lei che ha pilotato la mia uscita. Anche Giulio Base non è stato leale.



Chi ha giocato di più?

Moreno ha messo tanta zizzania tra i naufraghi, pensava di farla franca. Ma c'era anche tanta gente che confabulava in acqua, lontano dalle telecamere.



Per chi tifi?

Sto con Raz, il mio cuore è con lui. Ho vissuto due settimane da solo con lui, ero il suo confidente, tanto che prima di essere eliminato gli ho raccontato che avevo visto l'Isola dei famosi spagnola e che aveva vinto un personaggio che si era messo da solo contro tutti. E così ha fatto... Ha ascoltato tutti i miei consigli.



Sei dimagrito molto?

Ho perso 9 chili in tre settimane. Per fortuna sono uscito presto, altrimenti sarei morto...



Come hai fatto con i tuoi addominali finti?

Non sono finti, lo pensano tutti ma non sono di silicone. Ho fatto solo una liposuzione un po' estrema che ha messo in risalto i muscoli. Però hanno retto bene (ride, ndr). Certo, ho rifatto le labbra e vedendole un po' gonfie la gente crede che io sia tutto pieno di silicone. Ma, ripeto, non è così.