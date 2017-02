Dayane Mello, incidente hot durante la prova "antropologica"

All'Isola dei famosi Dayane Mello è gia finita in nomination con Samantha De Grenet. I naufraghi l'hanno presa subito di mira come spesso succede con le bellone, ma la modella non si è persa d'animo. Non solo. Durante la prova "antropologica" è stata protagonista di un incidente sexy. Alla bellissima brasiliana è sgusciato infatti il seno dal costume. Una fuoriuscita imprevista di pochi secondi che non è sfuggita ai più attenti...