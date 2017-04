6 aprile 2017 10:15 "Isola dei famosi": uomini e donne divisi in vista della finale Dopo il benservito di Simone a Malena, il gruppo si spacca...

E' iniziata la guerra tra i sessi sull' "Isola dei famosi". Dopo che Simone ha rinnegato in puntata il flirt con Malena, mandandola in nomination, Eva e Nancy si sono schierate con la pornostar mentre il modello si è avvicinato a Raz. "Io e Simone ci stiamo stanno giocando l'ultimo posto in finale. Mi auguro che il pubblico apprezzi me non come donna ferita, ma come donna che si è esposta e si è beccata un benservito" ha confessato Malena.

Nell'ultima puntata i due si sono nominati a vicenda e entrambi sono rimasti delusi dal comportamento dell'altro. "Mi sento ferita dalla sua nomination perché gli ho dato tanto come persona, non a livello di sentimenti o amore" ha ribadito la pornostar. A bruciare al modello sono state le confessioni fatte in puntata da Malena, a suo dire non veritiere: "Sono deluso dalle cose che ha detto. Ci sono stati momenti in cui abbiamo dormito insieme e siamo stati un po' più intimi, ma l'ho fatto con tutte le ragazze che sono state qui".