"Isola dei Famosi", terza puntata: Nathaly eliminata, Raz e Giacomo in nomination

Alessia Marcuzzi apre la puntata promettendo tante cose interessanti, dal flirt Dayane Mello-Stefano Bettarini a Raz Degan che detta legge fino all'eliminazione di uno tra Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo.



NOVITA' - La conduttrice annuncia una novità: si azzera nuovamente il gioco e si chiude l'Isola delle Caverne. A decidere il destino dei naufraghi è la prova evolutiva che si è già svolta e di cui si attende il risultato: chi si evolve raggiungerà l'Isola dei Metalli, mentre chi non riuscirà, verrà mandato sull'Isola del Fuoco.



SALUTI ALLA PALAPA - Collegamento con la Palapa. Ceccherini chiede di controllare Bettarini per cercare tracce del dna di Dayane Mello. La conduttrice saluta Eva Grimaldi che ha avuto l’orzaiolo e Moreno, preso di mira dai mosquitos.



PROVA RICOMPENSA - Bettarini spiega ai concorenti la prova. Davanti a loro, divisi in gruppi, ci sono pali con appesi totem da 1 a 6. Lo scopo è quello recuperare quanti più totem possibili. Per ognuno recuperato arriverà un pezzo di torta al cioccolato. Prova superata.



EVA CONTRO MASSIMO - Eva non sopporta più Massimo. Vengono riproposti i battibecchi tra i due durante la settimana passata. Il dibattito nella Palapa però non si innesca perchè Eva chiude subito tutto la questione: "Abbiamo fatto pace".



NATHALY CONTRO NANCY - E' evidente che le due ragazze non si piacciano e si insultano a vicenda. Nancy: "L'ho chiamata scema dopo che mi ha chiamato ignorante".



ELIMINAZIONE - Con la chiusura del televoto, Alessia Marcuzzi annuncia il concorrente eliminato di questa settimana. Nathaly deve abbandonare l'Isola.



PROVA EVOLUTIVA - In settimana si è svolta la prova di tutti i concorrenti: quelli che ci metteranno più tempo a completare un memory rispetto alla scimmia Tibi non evolveranno. I non evoluti sono Giulio Base, Moreno, Simone Susinna, Massimo Ceccherini, Giacomo Urtis. Tutte le donne, oltra a Raz Degan, invece, sono evolute.



MORENO E MALENA - Tra i due naufraghi c'è del tenero o è solo amicizia? Luxuria: "E' una storia da tempo delle mele... o dei cocchi".



PROVA LEADER - La prova consisteva nel recuperare cilindri di bambù. Giulia e Simone sono stati primi tra donne e uomini. Si sfidano in diretta. Devono salire e sorreggersi, resistendo, su una parete che si inclina sempre di più. Alla fine vince Simone Susina che viene nominato leader della settimana.



OSPITE IN STUDIO - Dayane Mello, eliminata della prima puntata, è ospite in studio. Oltre a sfoggiare la sua bellezza, avvolta in un vestito trasparente, deve rispondere alle domande sul presunto flirt con Bettarini. Lui è bellissimo, abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia, è andata bene". Intanto arrivano in studio delle rose rosse con un messaggio "Bentornata ma sei sola o con le guardie del corpo? Sappi che ricordo la qualità e l'intensità dei nostri momenti... Ti mando un abbraccio fortissimo, S.". E Vladimir: "Stefano, hai messo la testa?". Lui le risponde in diretta dalla Palapa: "La lezione mi è servita, stasera ho fatto parlare i fiori!".



RAZ CONTRO TUTTI - Si parla di Raz e del suo atteggiamento da tiranno mal sopportato da molti. Il tuo limite sull'isola non è la sopravvivenza ma la socializzazione con i tuoi compagni”, dice la Marcuzzi. Vladimir rincara la dose: "L’Isola continuerebbe ad andare avanti anche senza te, un conto è essere esperto, un altro è essere saccente. Più umiltà!". Lui risponde che è andato per fare l’Isola "non una gitarella". "Lavoro per il gruppo e lavoro per sopravvivere, non per fare reality". Aria tesissima tra i concorrenti.



MARCACCINI IN STUDIO - Per spiegare le sue motivazioni viene invitato in studio Andrea Marcaccini, espulso dall'Isola settimana scorsa perché aveva nascosto di avere un procedimento penale in corso.



VIA ALLE NOMINATION - Partono le nomination: i non evoluti le faranno palesi mentre gli evoluti in segreto. Prima, parola agli evoluti. Raz nomina Massimo anche se continua a polemizzare e parlare di "giochi d'asilo". Malena, Nancy e Giulia nominano Raz. Samantha ed Eva invece indicano Giacomo. Per non evoluti arrivano le nomination palesi. Moreno indica Raz, Giacomo invece Massimo. Giulio nomina Giacomo e Massimo sceglie Samantha. Al televoto vanno Raz e Giacomo. Entrambi andranno alla Spiaggia del Fuoco. Simone da leader porterà con sé Giulio sull'Isola degli evoluti. FInale di puntata ancora una volta con Massimo Ceccherini che vuole ritirarsi: "Non posso andare sull'isola con quegli uomini, immagino i mugugni". Come al solito la moglie prova a fargli cambiare idea. Alla fine l'attore si prende la notte per decidere.