"Isola dei Famosi": sull'isola del fuoco sono scintille tra Raz, Moreno e Massimo

15 febbraio 2017 09:40 "Isola dei Famosi": sullʼisola del fuoco sono scintille tra Raz, Moreno e Massimo Dopo la puntata di lunedì i naufraghi si sono divisi: il gruppo nellʼisola dei metalli è ad alto tasso femminile mentre dallʼaltra parte la rabbia la fa da padrona

Dopo la terza puntata dell'Isola dei Famosi il gruppo dei naufraghi si è diviso tra l'Isola del fuoco e quella dei metalli. Se nella seconda l'atmosfera è serena con Giulio Base e Simone Susinna beati tra tutte le donne rimaste in gara, dall'altra parte sono scintille continue tra Raz, Moreno e Massimo. Degan non sopporta il fatto che Ceccherini non collabori al lavoro del gruppo come lui vorrebbe. Giacomo invece si interroga sulla nomination.

Questa terza settimana di sopravvivenza inizia con i gruppi in due situazioni diametralmente opposte. Sull'Isola dei Metalli regna l'entusiasmo. Eva sembra essersi lasciata completamente alle spalle le crisi di settimana scorsa ed è felicissima dei compagni con cui dovrà passare i prossimi giorni. Anche Giulio è contento, in questa situazione dove lui e Simone sono gli uomini di un piccolo "harem". Per la prima notte decidono tutti di dormire sulla spiaggia, visto che è fresco, e di rinviare al giorno seguente la sistemazione del posto.

Decisamente diverso il morale sull’Isola del Fuoco. Giacomo non si capacita di essere stato nominato da Giulio e Samantha, che si sono sempre dimostrati molto carini con lui. Anche Raz ha qualcosa da dire sulla nomination, avendola ricevuta da persone "che non sono mai state con me sulla stessa isola". Ma lui perde poco tempo in pensieri e si mette subito al lavoro. La rabbia però sale quando vede Massimo sbarcare sul bagnasciuga. Massimo ha fatto un passo indietro, decidendo di provarci per un'altra settimana, nonostante la stanchezza. Gli animi si accendono subito e la tensione si allarga quando Massimo cerca appoggio da Moreno trovando invece nel rapper la volontà di tenersi fuori dalla mischia. Il silenzio di Moreno infastidisce il naufrago toscano, che lo accusa di fare il doppio gioco.