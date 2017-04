"Isola dei famosi", Simone Susinna si ribella al gruppo

All' Isola dei famosi il rapporto tra Simone Susinna e il resto del gruppo comincia a scricchiolare. Tutta colpa di una prova ricompensa vinta a metà e soprattutto della fame, che fa brutti scherzi. Il modello infatti vorrebbe mangiare tutta la frittata e non solo la parte vinta. E' disposto a prendersi una punizione ma gli altri naufraghi non ci stanno. Ed esplode la rabbia.

Simone prima esordisce dicendo che se Raz Degan avesse preso parte alla prova sicura,ente l'avrebbero vita. Poi fa una proposta: "Ce la mangiamo lo stesso la frittata?". Il gruppo però non è dello stesso avviso: "Ci tolgono il riso...". La replica non si fa attendere: "Vi lamentate che non mangiamo... una volta che potete mangiare...". Ma nessuno gli dà retta e Susinna non nasconde la sua rabbia. Il clima è più teso che mai.