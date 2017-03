"Isola dei famosi", Simone e Malena sono la nuova coppia?

Sembra essersi formata un'altra coppia all' Isola dei famosi . Dopo aver scaricato Moreno, perché troppo possessivo, Malena si è molto legata a Simone Susinna. Poco prima della puntata del 7 marzo infatti, temendo di dover abbandonare il gioco in quanto nominato, il modello ha proposto alla pornostar di passare insieme la notte. "Secondo te con chi la voglio passare?" le ha chiesto malizioso e lei ha accettato con un ampio sorriso.

Fino ad adesso Malena aveva diviso il giaciglio con Samantha e Moreno, ma chiede a Giulio Base di scambiarsi di posto con lei per poter dormire vicino a Simone. Ormai il flirt con Moreno è un lontano ricordo e l'attrazione per il modello sembra essere sempre più forte.



Nonostante questo, però, la cosa più importante per lei sull'Isola rimane la solidarietà femminile. Nella sesta puntata, infatti, ha celebrato la festa della donna salvando l'amica Samantha invece di Moreno. Al suo posto ha scelto poi di schierare proprio Susinna, nonostante la notte trascorsa insieme.