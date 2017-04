4 aprile 2017 01:12 "Isola dei famosi", Simone e Malena in nomination Moreno e Giulio Base vengono eliminati: Nancy, Eva Grimaldi e Raz Degan conquistano la finalissima

L'Isola dei famosi giunge alla finale. Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria durante la semifinale hanno accolto l'ultima eliminata Samantha de Grenet. Moreno e Giulio Base devono abbandonare il reality. Raz si salva conquistando l'immunità, in nomination finiscono Simone Susinna e Malena. Degan va direttamente in finale con Nancy ed Eva Grimaldi che rientra dall'Isola primitiva. Ultimo appuntamento mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5.

Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 1 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 2 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 3 di 8 Instagram Instagram Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 4 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 5 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 6 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 7 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale 8 di 8 Isola dei famosi, i momenti più belli della semifinale leggi dopo slideshow ingrandisci

MALENA E NANCY CALCOLATRICI? - Ormai in Palapa sono tutti contro tutti. Raz e Giulio ritrovano una strana armonia e intanto accusano Nancy e Malena di essere le vere calcolatrici. Sin dall'inizio, infatti, secondo Base avrebbero giocato per vincere. Loro cercano di difendersi, con Nancy che ricorda che ha sempre nominato Degan e Malena che sottolinea che sono sempre state amiche, ma anche in studio Vladimir Luxuria evidenzia "alla teoria dell'ingenua non crede nessuno. Voi siete arrivate fino a qui come coppia complementare: Nancy è la madre di famiglia e Malena la parte più trasgressiva, siete una coppia esplosiva che piace alla gente". I DUE NOMINATI - Giulio e Raz si conoscono meglio e si fanno i complimenti a vicenda. Degan ammette che Base ha portato un po' di cultura all'Isola e il regista, che gli fa raccontare anche la sua infanzia in Israele, gli riconosce di la forza e il coraggio. Insomma i due al televoto si sono conosciuti solo nell'ultima settimana e ammettono che forse qualche acredine avrebbero potuto risparmiarsela. MORENO SENZA VELI - Alessia Marcuzzi si collega con i primitivi Eva Grimaldi e Moreno. Enrtrambi vorrebbero andare avanti. Viene mostrato un video - pixelato - del rapper senza veli e lui ci gioca su "ero alla Walter Nudo". Poi dichiara che spera di ritrovarsi al ballottaggio con Raz Degan per l'ingresso in finale.

RAZ NON PARTECIPA ALLA PROVA - Raz non si smentisce e decide di non partecipare alla prova ricompensa. Alessia lo invita a farla normalmente, facendo squadra coi compagni: "I medici hanno detto che puoi farla regolarmente", nonostante il dito fasciato. Luxuria gli ricorda che da leader ha già avuto più cibo e dovrebbe aiutare gli altri. Ma Degan preferisce preservarsi per la prova leader. I NAUFRAGHI ALLO SPECCHIO - Eva è la prima, è soddisfatta della linea e la Marcuzzi le dice che ha perso sette chili: "Devo fare palestra", ribatte. "Mi son cresciuti baffi", urla Moreno che scopre di aver perso 9 chili e piange. "Sei un bel figurino", gli dice Luxuria.

GIULIO BASE LASCIA LA PALAPA - Viene chiuso ufficialmente il televoto tra Raz e Giulio. A dover lasciare la Palapa dopo 65 giorni è Giulio Base. Il regista accetta di partecipare al ballottaggio con Eva e Moreno, che decreterà il naufrago che entrerà in finale. TELEVOTO LAMPO: PERDE MORENO - I primitivi vengono messi alla prova di nuovo. Eva conquista l'immunità momentanea. Si apre il televoto tra Moreno e Base. Chi vince dovrà scontrarsi con la Grimaldi. A lasciare l'Isola è Moreno. Giulio ed Eva sono al ballottaggio.