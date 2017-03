Il day-after dell'ottava puntata dell'Isola dei famosi è per i naufragi fonte di bilanci. Al ritorno sull'Isola dei Primitivi, Raz è euforico per la svolta che ha preso il reality: "E' il crollo della famiglia reale. Loro sono usciti fuori da un'ipnosi collettiva". Samantha invece rimugina: "Ormai è lotta aperta con Raz", rincarando la dose sui nuovi schieramenti in gara: "Trovo bruttissimo questo voltafaccia. Io non lo avrei mai fatto, hanno preferito andare con lui".