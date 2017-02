"Isola dei Famosi", segui la terza puntata tra prove ed eliminazioni

Terza puntata dell'Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c'è Vladimir Luxuria. Si parerà di nuovi amori, litigi, coalizioni, mentre i naufraghi sono chiamati ad affrontare una serie di prove evolutive. Scopriremo anche chi tra i due nominati della settimana, Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini, dovrà lasciare il reality.