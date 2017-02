"Isola dei Famosi", segui la terza puntata: Nathaly eliminata

Alessia Marcuzzi apre la puntata promettendo tante cose interessanti, dal flirt Dayane Mello-Stefano Bettarini a Raz Degan che detta legge fino all'eliminazione di uno tra Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo.



NOVITA' - La conduttrice annuncia una novità: si azzera nuovamente il gioco e si chiude l'Isola delle Caverne. A decidere il destino dei naufraghi è la prova evolutiva che si è già svolta e di cui si attende il risultato: chi si evolve raggiungerà l'Isola dei Metalli, mentre chi non riuscirà, verrà mandato sull'Isola del Fuoco.



SALUTI ALLA PALAPA - Collegamento con la Palapa. Ceccherini chiede di controllare Bettarini per cercare tracce del dna di Dayane Mello. La conduttrice saluta Eva Grimaldi che ha avuto l’orzaiolo e Moreno, preso di mira dai mosquitos.



PROVA RICOMPENSA - Bettarini spiega ai concorenti la prova. Davanti a loro, divisi in gruppi, ci sono pali con appesi totem da 1 a 6. Lo scopo è quello recuperare quanti più totem possibili. Per ognuno recuperato arriverà un pezzo di torta al cioccolato. Prova superata.



EVA CONTRO MASSIMO - Eva non sopporta più Massimo. Vengono riproposti i battibecchi tra i due. Il dibattito nella Palapa non si innesca perchè Eva chiude subito tutto la questione: "Abbiamo fatto pace".



NATHALY CONTRO NANCY - E' evidente che le due ragazze non si piacciano e si insultano a vicenda. Nancy: "L'ho chiamata scema dopo che mi ha chiamato ignorante".



ELIMINAZIONE - Con la chiusura del televoto, Alessia Marcuzzi annuncia il concorrente l'eliminato di questa settimana. Nathaly deve abbandonare l'Isola.



PROVA EVOLUTIVA - In settimana si è svolta la prova di tutti i concorrenti: quelli che ci metteranno più tempo a completare un memory rispetto alla scimmia Tibi non evolveranno. I non evoluti sono Giulio Base, Moreno, Simone Susinna, Massimo Ceccherini, Giacomo Urtis. Tutte le donne e Raz Degan, invece sono evolute.