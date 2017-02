10 febbraio 2017 09:47 "Isola dei famosi", seconda prova leader: Giulia imbattibile, Susinna si "rianima" La sfida tra le squadre delle due isole premia un uomo e una donna

Sull'Isola dei famosi è tempo per la seconda prova leader. A sfidarsi sul campo le squadre delle due isole, quella del Fuoco e quella delle Caverne. Come settimana scorsa, dalla prova escono due vincitori, un uomo e una donna, che poi si sfideranno in puntata. Giulia Calcaterra è imbattibile e vince per la seconda settimana consecutiva, tra gli uomini è invece il momento del riscatto di Simone Susinna. Intanto per Eva il momento è difficile.

La prova spiegata da Stefano "Spy Betta" Bettarini, consiste nel dover raccogliere tanti cilindri quanti ne servono per ricoprire i pali all’inizio del percorso. I cilindri sono posti su tre ostacoli di difficoltà crescente: la vasca di fango, che però nasconde cilindri più piccoli, la parete di scale e la scala orizzontale, al termine della quale si trovano i cilindri più lunghi. Un piccolo caso agita la prova che vede protagonisti gli uomini. Raz, infatti, lamentando un dolore alla mano, sostiene di non voler fare la prova, aggiungendo che si dà da fare sempre tutti i giorni sull’Isola.



Bettarini a questo punto gli chiede se i suoi compagni non lavorino: Samantha interviene subito in difesa del gruppo, così come Raz, che però ci tiene a precisare di essere migliore e più utile sul lavoro "di campo" che nei giochi. Il gruppo degli uomini, dunque, parte senza l’israeliano. La vittoria di Susinna potrebbe segnare una svolta nell'avventura all'Isola del modello, apparso fino a qui piuttosto "trasparente", tanto da essere spronato in diretta da Vladimir Luxuria a darsi da fare.

Ma per i naufraghi c'è anche una sorpresa positiva. Stefano infatti annuncia che Malena e Giulio hanno la possibilità di scegliere una ricompensa per le rispettive Isole. Possono scegliere tra una pentola di coccio, un cappuccino e una brioche, due chili di ortaggi honduregni e 15 metri di corda. Tutte le possibilità sono associate a un numero: loro dovranno semplicemente indicare il numero per ottenere la ricompensa corrispondente.



Entrambi scelgono il "3" e subito Giulio svela quali sarebbero state le altre, scatenando l’ira di Raz che avrebbe preferito la corda, per mantenere fissa la loro tenda. Stefano cerca di sottolineare che, se avesse giocato, forse avrebbe potuto fare lui questa scelta anziché criticare a posteriori quella di Giulio e Raz lo sfida a stare tre giorni con loro sull’isola per mostrargli quello che fa: "Ti faccio sopravvivere, Stefano!".



EVA SI SENTE UMILIATA - Intanto per Eva non è un bel momento. Simone Susinna l'affronta chiedendole perché lo ha nominato, mentre poi deve affrontare un duro faccia a faccia con Massimo. Ceccherini si accorge che la Grimaldi ha spostato i suoi vestiti e nessun tentativo dell'attrice, né quello di spiegargli il gesto né quello di rimettere i vestiti al loro posto, riesce a calmare la rabbia del comico. Massimo, portando il discorso oltre quello dei suoi vestiti, sottolinea che sono in un posto che non è affatto una "casa" e che deve smetterla di fare la casalinga. Eva, dal canto suo, si sente umiliata e trattata male: di farsi mettere i piedi in testa proprio non le va.