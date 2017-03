"Isola dei Famosi", "scenata di gelosia" di Eva Grimaldi a Imma Battaglia

Per ironizzare, Samantha De Grenet ha intonato il brano "Gelosia" dei Dirotta su Cuba, poi la stessa Imma ha preso in braccio Giulia.



Intanto una nuova settimana è appena giunta al termine per i naufraghi, ed i malumori in Honduras non sembrano ancora arrestarsi. Soprattutto quelli legati al modello israelino. Il naufrago eremita continua a vivere in disparte nella sua capanna, dove per questa settimana ha ospitato Imma Battaglia, che si è subito dimostrata a suo agio con Raz.