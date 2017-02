"Isola dei Famosi", Samantha e Dayane stringono una strana alleanza

Cambiano le strategie sull' Isola dei famosi . Le prime a darsi una seconda possibilità, dopo l'antipatia iniziale, sono Samantha De Grenet e Dayane Mello . Entrambe sono in nomination questa settimana e sull'Isola dei primitivi hanno avuto modo di passare del tempo insieme. Un'alleanza però fragile: la modella brasiliana ha infatti mentito a Samantha, dicendole che è stata la sua amica Nathaly a mandarla in nomination.

Samantha e Dayane si sono concesse una giornata di relax, confessando il loro stato d’animo. La brasiliana ammette di essere stremata, mentre la conduttrice persevera nella convinzione che la sua amica Nathaly l’abbia votata alla prima puntata. In realtà la Caldonazzo ha nominato Nancy Coppola, ma ad insinuarle il dubbio è stata proprio Dayane e Samantha sembra crederle. Massimo ed Eva concordano sul fatto che, in un'amicizia già esistente, la nomination sia un vero tradimento ma al tempo stesso non sono sicuri che la modella brasiliana abbia detto la verità.

Massimo "Sherlock" Ceccherini dà così il via alla sua indagine-nomination e interroga una Dayane un po' impaurita, che sostiene di essere certa che Nathaly abbia votato Samantha. Il comico fiorentino non le crede e cerca di far aprire gli occhi anche alla De Grenet.



Raz, animo solitario, nel frattempo si allontana del gruppo per ammirare l’isola da lontano, con la luce del crepuscolo. I primitivi si radunano poi in riva al mare e ammirano tutti insieme il tramonto. "È il momento più bello che abbiamo vissuto qua finora, proprio bellissimo" commenta Degan.