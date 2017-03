"Isola dei famosi", Rocco saluta tutti e polemizza con la "principessa"

Tempo di saluti sull' Isola dei famosi . Dopo una settimana con i naufraghi, Rocco Siffredi è partito alla volta dell'Italia non prima di avere punzecchiato un'ultima volta la "principessa" dell'isola: Samantha De Grenet. Il re dell'hard crede infatti che la sua gentilezza sia artefatta, frutto di una precisa strategia per imporre le sue regole ai compagni.

Siffredi prima di lasciare l'Honduras fa notare a Samantha che ha cambiato atteggiamento da quando le ha rivelato che suo figlio parteggia per Raz Degan. Alla frecciatina la conduttrice si difende affermando di essere stata l'ultima del gruppo a stancarsi degli atteggiamenti dell’israeliano. Una giustificazione che però non lo convince perché "anche quella è strategia... mandare avanti gli altri per proteggere te stessa" sentenzia Rocco.