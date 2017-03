"Isola dei famosi", Rocco è attratto da Raz: "Lui è un vero leader"

Sull’Isola della Caccia intanto, prima che faccia buio, tutti si mettono tutti all’opera per costruire un rifugio mentre infuria un forte vento. Per evitare che costruiscano un riparo sbagliato, Raz si sente in dovere di occuparsi personalmente della faccenda. Anche Rocco cerca di dare il suo apporto, con consigli anti-vento.



Il porno divo si rivede nei suoi nuovi compagni, ricordandosi delle emozioni vissute due anni prima, ma allo stesso tempo si sente confuso per la situazione in cui è stato catapultato. Ed è anche molto curioso di conoscere e confrontarsi con Raz. Lo definisce un leader, e lui stesso si reputa tale, ed è quindi attratto da una persona “ci mette la faccia”. Vorrebbe però riuscire a convincere tutti a restare uniti e cerca da subito di stimolare l'israeliano invitandolo a dormire con gli altri. “Non ce la faccio neanche ad ascoltare i discorsi che fanno”, obietta Raz, ma per una questione di spazi dovranno dormire insieme per forza, e si lancia verso di loro per cambiare la disposizione della capanna. Il naufrago solitario si lamenta però del fatto che sarà costretto a interrompere il suo periodo di solitudine, almeno per la notte, non ci sono infatti altri posti sull'isola dove costruire una capanna adeguata. Farà di tutto per restare “sano”, almeno.



Mentre l’architetto sistema il rifugio rivoluzionandolo da zero, Samantha, Giulio e Simone decidono comunque di dormire fuori. Samantha ne approfitta per ringraziare Malena di averla salvata: si godranno la festa delle donne in serenità. Giulio, in ansia, si preoccupa della carne trovata e del fuoco, spazientendo Eva che, di fianco alla brace, è convinta di sapere quello che fa.