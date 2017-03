"Isola dei famosi", Raz spara a zero su tutti: "Senza Samantha sono persi"

Coerente con se stesso, Raz Degan non si è mai piegato alle regole non scritte dell'Isola dei famosi. Così ha deciso di portare fino in fondo la sua mission. Starsene per i "fatti suoi". In queste settimane si è attirato le antipatie del gruppo e ora che Samantha De Grenet è uscita di scena, si permette di prenderli in giro: "Senza la loro regina sono persi, si arrampicano sui vetri". E ne ha per tutti...