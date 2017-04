4 aprile 2017 09:58 "Isola dei famosi", Raz e Giulio in lotta per la finale I due rivali al televoto, chi dovrà abbandonare la Palapa questa sera? Intanto i bookmaker fanno le loro previsioni: Raz vincitore

Decimo e penultimo appuntamento con l' "Isola dei famosi", in onda martedì 4 aprile in prima serata su Canale 5. In studio Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria e di ritorno dall'Honduras l'ultima eliminata Samantha de Grenet. Giulio Base e Raz Degan, i nominati della settimana, scopriranno in diretta chi dovrà abbandonare la Palapa. L’eliminato potrà partecipare al televoto con Eva e Moreno, che decreterà il naufrago che entrerà in finale.

L’uscita di Samantha dal gioco e le ultime nomination hanno creato nuovi equilibri a Playa Uva. Giulio, riconosciuta la supremazia di Raz, vive la sua settimana da nominato con tranquillità, cercando il dialogo con il suo rivale. In assenza di Raz racconta ai compagni delle sue chiacchiere notturne con l'ex modello israeliano, in cui, parlando dei propri difetti, lui si è definito egocentrico, narcisista, individualista". Per Base la consapevolezza dei propri difetti è fondamentale, significa essere “un passo avanti”. Nancy non è della stessa idea, pensa che chi è a conoscenza dei propri punti deboli dovrebbe essere anche capace di limarli. Ma incalzata da Giulio, che le chiede di elencare i suoi difetti, non ne sa individuare nemmeno uno.



Malena e Nancy, il vero “ago della bilancia” negli equilibri dell’ultima puntata, non si schierano ma continuano ad animare la spiaggia con il loro “gossip”. Solo Malena esprime il suo disappunto per non poter restare mai sola con Simone: "Simone voleva stare un po’ con me, non capita mai un momento in cui siamo da soli. Anche stamattina, siamo andati a fare un’escursione... è venuto Giulio con noi”. Simone dal canto suo è il più affamato e, non accontentandosi delle sue “conquiste”, è disposto a tutto per avere cibo in più. Raz è l’unico concorrente che non ha mai cambiato modalità di gioco: con assoluto spirito indipendente, continua a vedere complotti tra i suoi avversari e li provoca con la sua pungente ironia. Sull’Isola Primitiva, invece, Eva e Moreno convivono tra alti e bassi.