Sull' Isola dei famosi Raz Degan inizia a dare i primi segni di cedimento. Dopo non aver disputato la prova leader, a causa del dolore alla mano, sull'isola del fuoco cerca l'aiuto di Simone Susinna per la costruzione della capanna. Ai tentativi partecipano anche Giulio Base e Samantha de Grenet, ma il loro intervento ben presto manda su tutte le furie l'israeliano che preferisce andarsene.

Anche Simone, nonostante stia aiutando Giulio, critica la scelta di mettere il bastone al centro del telo. Il modello chiede quindi l’intervento di Raz, che constata con rassegnazione che ormai non c'è più niente da fare perché "si è spaccato tutto". Nemmeno la vittoria nella prova ricompensa riesce ad addolcirlo e Raz torna subito a scontrarsi con gli altri per quanto riguarda l'argomento fuoco.



Giulia Calcaterra, Giulio Base, Simone Susinna e Samantha de Grenet hanno infatti trovano un grande tronco con cui vorrebbero alimentare le fiamme, ma Degan sostiene che sia fuori misura. I quattro, con l’aiuto di Giacomo Urtis, non si lasciano però abbattere dalle critiche e cercano di dissotterrarlo dalla sabbia, riuscendo nell’impresa e tenendolo in conto per un uso futuro.