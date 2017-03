Paola Barale ha accettato di restare sull'Isola dei famosi per passare una notte da sola in compagnia di Raz Degan a Cayo Bolano. Lui è al settimo cielo e l'accoglie come una regina: "Tu non hai capito bionda, adesso ti preparo un castello". Le stelle, la spiaggia e la natura rendono l'atmosfera magica, gli ex si abbracciano e si baciano sotto le stelle dell'Honduras come se il loro amore non fosse mai finito.