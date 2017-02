8 febbraio 2017 13:55 "Isola dei famosi": per Ceccherini e Nathaly sale la tensione per la nomination I due nominati, che pur sembravano voler abbandonare il programma, sono alla prese con rapporti difficili con gli altri naufraghi

Archiviate le emozioni della seconda puntata, all'Isola dei famosi si guarda avanti. E in particolare i nominati Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo devono fronteggiare la possibilità di dover lasciare l'Isola. Paradossalmente entrambi sembravano ansiosi di volersene andare ma adesso che non dipenderebbe da loro avvertono il peso di questa nomination. Nathaly è di nuovo in polemica con Nancy, mentre Massimo se la prende con Raz Degan.

La Caldonazzo adesso sembra meno concentrata sul problema cibo, mentre non perdona a Nancy di averla nominata. Dopo gli screzi di settimana scorsa le due sembravano aver fatto pace, ma la cantante neomelodica in diretta ha tirato un vero e proprio "schiaffo" a Nathaly, dicendo di non aver bisogno "di false amiche".



Il comico invece ripensa all’episodio dell’accensione del fuoco, commentando il comportamento di Raz, a suo dire presuntuoso. L'attore isrealiano invece, che adesso è sull'Isola del fuoco, prova a trovare un punto di intesa con Giulio Base. Infatti entrambi sono dei punti di riferimento per tutti i compagni, ma ora devono condividere la loro posizione di leader sul campo.

Per essere leader Raz sceglie la via del buon esempio, impegnandosi senza lesinare forze a sistemare il fuoco e la capanna. Anche Samantha de Grenet vorrebbe rendersi più utile e così insieme a Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra sistema il vialetto del fuoco per poi preparare il pranzo per tutti. Il clima per loro sembra essere armonioso e disteso.



Tutt'altra situazione sull'Isola dei non evoluti. In particolare la tensione è alta tra la Caldonazzo e Nancy, che continuano a studiarsi e a stuzzicarsi a distanza. Eva Grimaldi prova a far riappacificare le due compagne ma i suoi sforzi sembrano inutili.