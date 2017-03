"Isola dei Famosi", Paola Barale sbarca in Honduras da Raz

All'Isola dei famosi arriva un'altra ospite speciale. Nel settimo appuntamento in onda martedì 14 marzo in prima serata su Canale 5 assisteremo allo sbarco in diretta di Paola Barale, che, accettato l'invito di Alessia Marcuzzi, raggiungerà la Palapa per far visita a Raz Degan e a tutto il gruppo di naufraghi. Scopriremo anche chi tra Simone Susinna, Moreno e Raz, i tre nominati della settimana, dovrà lasciare per sempre il reality.