"Isola dei famosi", ottava puntata in diretta: lotta a tre al televoto

L'Isola dei famosi torna martedì 21 marzo in prima serata su Canale 5. In nomination ci sono tre personaggi forti come Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Susinna: l'ottavo appuntamento con il reality si preannuncia ricco di sorprese. Chi tra loro dovrà abbandonare l’Isola dell’Homo Sapiens? L'eliminato avrà la possibilità di rimanere in gara ritornando al primo stadio dell'evoluzione sull'Isola Primitiva, dove incontrerà Moreno...