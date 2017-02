13 febbraio 2017 10:37 "Isola dei famosi": Nathaly e Massimo, nervi tesi per i nominati Sullʼisola del fuoco i due si preparano alla puntata di stasera

Terzo appuntamento con l'Isola dei famosi , in onda in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c'è Vladimir Luxuria. Nel corso della puntata si scoprirà chi tra Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini, i due nominati della settimana, dovrà lasciare il reality. Ospite in studio la modella brasiliana Dayane Mello, la prima concorrente eliminata da quest'edizione.

La settimana nelle due Isole, quella delle Caverne e quella del Fuoco, è andata avanti tra alti e bassi. Se il tempo è stato clemente, offendo giornate ricche di sole e garantendo nuovi tentativi di pesca spesso andati a buon fine, alcuni attriti tra i naufraghi hanno tenuto banco condizionando la loro quotidianità.



RAZ IL SOLITARIO - Raz Degan è ormai diventato il vero 'leader in incognito' dell’Isola del Fuoco: mantenendo sempre il suo spirito indipendente, cosa che infastidisce gli altri naufraghi, riesce comunque a muovere le dinamiche del gruppo, come quelle legate al controllo del fuoco e alla gestione del cibo.



MORENO E MALENA SEMPRE PIU' VICINI - Nell’Isola delle Caverne, invece, è la schiettezza di Nancy Coppola ad accendere ogni giorno attriti con alcuni suoi compagni di gioco. Sulla stessa spiaggia, Massimo Ceccherini è sempre più inquieto e anche lui si è reso protagonista di discussioni talvolta accese con i suoi compagni d’avventura. Ma non ci sono solo malumori e battibecchi: il sole dell’Honduras sta iniziando a illuminare i primi possibili flirt tra i naufraghi, che non passano certo inosservati, come quello tra Malena e Moreno, sempre più complici e vicini.