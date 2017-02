"Isola dei Famosi", Nathaly Caldonazzo al centro della polemica

Simone ha infatti svelato di averla nominata perché non dà nessun apporto al gruppo, mentre Malena e la cantante napoletana hanno sottolineato l'egoismo dell'attrice, che mangia ogniqualvolta ha fame.



Intanto la pioggia ha lasciato il posto ad un timido sole e i concorrenti sono quindi andati alla ricerca di cibo. Sull'Isola dei Primitivi, Massimo Ceccherini tenta di pescare con l’aiuto di Andrea Marcaccini ma, a detta del comico fiorentino, Cayo Paloma non è più quella che aveva conosciuto dieci anni fa e si è trasformata in un'isola senza pesci.



Anche Eva Grimaldi cerca di dare una mano, riproponendo la sua tecnica “da documentario” della zanzariera come rete da pesca, subito bocciata da Massimo. Gli evoluti dell’Isola delle Caverne organizzano invece un’esplorazione del territorio, ma riescono a racimolare solo un cocco, tra l'altro particolarmente resistente all’apertura.