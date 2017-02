16 febbraio 2017 09:57 "Isola dei famosi", le ragazze contro Nancy: "Qui non siamo al ristorante" La cantante non vuole mangiare le lumachine trovate dalle compagne, provocando la reazione di Eva

Sull'Isola dei Famosi il "menu" a base di riso e lumache non soddisfa Nancy Coppola. Mentre Giulia, Samantha e Eva si danno da fare per sgusciare patelle e lumachine, infatti, la cantante commenta disgustata che non ha alcuna intenzione di mangiarle e che preferisce provare a pescare qualcos'altro. Mentre la de Grenet prova a convincerla, la reazione della Grimaldi è più piccata: "Hai telefonato al ristorante?".

Nancy e Malena si allontanano quindi alla ricerca di qualcosa di più gustoso. Appena girano le spalle, però, Giulia fa subito notare che sull’isola occorre adattarsi, anche mangiando cibo che non piace come ha fatto lei con la barbabietola. Per i mangiatori di patelle è però in agguato una brutta sorpresa: il riso è andato a male.

Pronte a tutto, Eva e Giulia decidono di mangiarlo lo stesso, ma devono trovare il modo di comunicarlo a Samantha, più schizzinosa. La showgirl, inaspettatamente, si serve senza lamentarsi: "Siamo qui e dobbiamo provare di tutti. Il riso non era malaccio, anche se di certo non lo ordinerei al ristorante". Persino Nancy e Malena, tornate dall’escursione a mani vuote, le assaggiano e si ricredono: "Provare per credere, erano buonissime!".

Sull'isola i naufraghi devono convivere non solo lumache, ma anche tanti mosquitos. A farne le spese è Samantha, che si è svegliata di pessimo umore a causa degli insetti che le danno il tormento. Coperta da capo a piedi e infastidita come mai prima, sembra davvero sul punto di crollare e annuncia sconfortata: "Forse mi ritiro!".