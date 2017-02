"Isola dei famosi", le pagelle hot di Malena

All' Isola dei Famosi i toni si fanno sempre più hot. In un momento di relax a Cayos Cochinos, i naufraghi stuzzicano Malena sulla sua professione. E lei, con grande leggerezza inizia a stilare le "pagelle dell'eros" esprimendo la sua impressione sui presenti. Secondo la diva a luci rosse è Giulio l'uomo potenzialmente più trasgressivo, Simone invece è un uomo da dominare. Samantha "la vedo troppo precisa", confessa...

Si ride e si scherza sull'Isola dei Metalli all'ombra della vegetazione. Tutti i naufraghi fanno gruppo e Samantha rivolgendosi a Malena dice: "Ti dobbiamo far cambiare lavoro, io ti vedo come un angioletto". Ma la pornodiva risponde che a lei piace la sua professione e che qualsiasi persona che le passa davanti agli occhi se la immagina mentre fa sesso. L'affermazione surriscalda ancora di più il clima sull'isola e la de Grenet chiede un suo giudizio sui presenti.



Malena sta al gioco e inizia da Giulio affermando che secondo lei è un uomo disposto a trasgredire. Anche Nancy Coppola, a suo parere si lascerebbe andare in una situazione particolare. "Samantha invece la vedo troppo precisa, troppo quadrata. Non so se si lascerebbe andare più di tanto", afferma. Simone lo vede più da dominare che dominatore. "Eva la vedo trasgressiva. Un trasgressivo bello. La vedo molto erotica".