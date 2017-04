"Isola dei famosi", la proposta indecente di Raz a Giulio

All' Isola dei famosi è tempo di proposte indecenti. Quella che Raz Degan fa a Giulio Base . La sua è una vera e propria provocazione: l'israeliano mette infatti alla prova il regista e dopo la delusione della Prova Ricompensa gli lancia una nuova sfida: può dividere il pesce con lui ma senza condividerlo con il resto del gruppo, oppure lasciare che l'attore se lo mangi da solo...

Sin dall'inizio il regista romano si mostra nervoso, soprattutto nei confronti di Degan, che secondo lui avrebbe potuto aiutarli nella prova ricompensa. Dal canto suo Raz, con il pescione del mattino sul fuoco, rinominato "Il pesce dei nominati", fa la sua proposta.

"Sceglierà il pesce!", dice Raz, orgoglioso della sua trovata. Giulio è molto tentato e per riflettere meglio decide di andare un po' a caccia di legna e chiede consiglio al Padre Eterno in merito alla proposta indecente. Poi rifiuta il pesce del compagno, ma ammette: "Mi ha fatto scacco mettendomi in una posizione di difesa, ma sarebbe contraddire due mesi di isola". Raz, però, con la bocca piena, sembra curarsene poco...