"Isola dei famosi", la Barale in studio per Raz, Imma a Cayo Cochinos da Eva

In Honduras le tensioni non sono diminuite nemmeno dopo l’abbandono di Ceccherini. Gli 8 naufraghi in gara vivono separati e con gli animi costantemente accesi, in una sorta di “tutti contro Raz”. Degan ha infatti deciso di proseguire la sua avventura in solitaria, in un punto della spiaggia lontano dagli altri, rifiutandosi di partecipare alle prove di gruppo e discutendo soprattutto con Giulia Calcaterra, che prova a tenergli testa.



E in difesa del modello israeliano torna all'attacco Paola Barale: "Ok mi avete convinta...Domani sera vado in studio a chiacchierare un po' con Raz...ci vediamo là". Con questo messaggio su Instagram la conduttrice fa sapere che durante la quinta puntata del reality in studio ci sarà anche lei a sostenere il suo ex Raz Degan. Già nelle scorse settimane si era espressa a favore dell'ex compagno, sottolineando la sua vicinanza al modello israeliano e coniando anche l'hashtag #iostoconraz.



Un altro momento "forte" della quinta serata sarà l'arrivo su Cayo Cochinos di Imma Battaglia, attivista e politica, storica leader del movimento LGBT italiano, oltre che cara amica di Eva Grimaldi. Anche questa settimana scopriremo, con Stefano Bettarini in collegamento in diretta dall’Honduras, chi sarà il nuovo leader. Proseguiranno poi le prove che saranno sottoposte al "comitato scientifico" dell’Isola, per cercare di conquistare il passaggio all’Isola della Caccia.