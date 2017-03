"Isola dei famosi", Imma molla Raz e si unisce al gruppo per cena

Il suo obiettivo è quello di riportare equilibrio tra Raz Degan e il resto del gruppo , ma ogni giorno che passa all' " Isola Dei Famosi " Imma Battaglia è sempre più consapevole del fatto che la missione è difficile. L'attore israeliano ama isolari e alla fine anche lei decide di "scaricarlo" e di cenare con gli altri. Per la felicità dei naufraghi che la accolgono subito con entusiasmo.

A invitare la Battaglia è Samantha dopo la battuta di pesca e Imma accetta. Raz, invece, continua la sua vita solitaria cercando di pescare, anche se le cose non vanno per il verso giusto. Non si arrabbia con l'amica perché ha scelto di condividere il pranzo con gli altri e anzi le ricorda che la sua "porta è sempre aperta". Dal canto suo la Battaglia riconosce il lavoro del gruppo ed è costretta ad ammettere che è così che "si dovrebbe fare e che si ottengono i risultati migliori". Chiede ai naufraghi di fare un passo indietro e di smetterla di provocarlo. Giulia in primis...