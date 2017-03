"Isola dei famosi", il mistero delle provviste sparite

La fame si fa sentire sull' " L’Isola Dei Famosi " e la questione cibo diventa di vitale importanza per i naufraghi. Al risveglio Giulio ha preso la bottiglietta di caffè guadagnata con la prova ricompensa, per bere la propria porzione, ma l'ha trovata quasi vuota. Una brutta sorpresa per tutto il gruppo, che apre le indagini per scoprire il responsabile del furto...

Giulio ha ormai perso ogni fiducia nei compagni, mentre Eva tenta di giustificare in qualche modo i responsabili: "Si fanno ingannare dalla confezione, pensano ce ne sia tanto e invece ce n'è poco". Per Samantha la soluzione è eleggere un 'responsabile' che vegli sulle provviste, in modo da non avere più brutte sorprese.



Il problema, però, riguarda anche il riso. Quando arriva il nuovo sacco, Raz (che ospita nella sua capanna Imma Battaglia) si scontra subito con Samantha per il metodo di suddivisione. Emerge la questione del leader a cui Samantha contrappone il peso della maggioranza. E' proprio la showgirl a prendere in mano la situazione, con quella che sembra essere una dichiarazione di guerra: "Ora si gioca!".