"Isola dei famosi", il fuori onda di Nathaly: ha chiesto di essere nominata?

Non c'è pace per Nathaly Caldonazzo sull'Isola dei famosi. Dopo le tensioni con l'amica Samantha, la showgirl in un fuori onda ha infatti chiesto ai compagni di mandarla al televoto: "Vi prego, nominatemi tutti. Sono esaurita, devo mangiare!". Gli altri naufraghi l'accontentano subito, un po' per interesse un po' per farle un favore, ma quando la Marcuzzi chiede spiegazioni lei replica che si trattava solo di uno scherzo. Sarà così?