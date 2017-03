"Isola dei famosi", i post sibillini di Paola Barale: la showgirl a pochi passi da Raz?

Il gruppo, già con l’acquolina in bocca, ha 8 minuti per portare a termine la prova. Stefano dà il via al tempo e Raz Degan da subito dirige le operazioni: uno sopra l’altro alzano Moreno che recupera il primo totem. Gli otto si lanciano con molta eleganza su una cassa piena di polpette, ingurgitandole in serie e nascondendole dentro mutante, calzini e pantaloni. La stessa strategia viene utilizzata per il secondo totem: Simone Susinna e Giulio Base ai piedi dell’albero, Raz e Samantha de Grenet come secondo gradino e Moreno l’arrampicatore.



Anche la seconda ricompensa è recuperata e dalle urla di Eva Grimaldi si intuisce immediatamente che si tratta di patate arrosto. Mancano due minuti allo scadere del tempo quando i naufraghi si lanciano sul terzo albero. Ancora una volta Moreno raggiunge il totem e possono tutti riempirsi la bocca (e non solo) di pollo arrosto.



Finita la prova, è rimasto fuori solo il premio più succulento: il profiteroles. Stefano comunica, con uno slancio di bontà, che solo quattro di loro potranno mangiare il contenuto dell’ultima cassa. Tocca a Malena, leader della settimana, scegliere il compagno fortunato che mangerà insieme a lei. La sua preferenza ricade su Nancy Coppola che a sua volta sceglie Simone, il quale, infine, fa il nome di Samantha.