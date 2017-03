7 marzo 2017 23:02 "Isola dei famosi": Giulia Calcaterra fuori da reality Tante sorprese per i naufraghi: partenze, arrivi e nuovi nominati

E' Giulia Calcaterra ad abbandonare l'Isola dei famosi, per la gioia di Raz che l'ha sempre chiamata "zanzara". L'israeliano non perde occasione di isolarsi dal gruppo, situazione confermata anche da Imma Battaglia. Intanto sull'isola è arrivato Rocco Siffredi con una proposta indecente per uno dei concorrenti.

In studio Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria commentano la settimana dei naufraghi, ma hanno anche in serbo per loro tante sorprese. Tra una partenza (quella di Imma Battaglia) e un arrivo (il re dell'hard Rocco Siffredi), il gruppo si prepara ad affrontare sfide e nuove nomination.



IL CASO RAZ DEGAN - Durante l'ultima diretta Degan è stato protagonista di una serie di scontri molto accesi. A finire nel suo 'radar' sono Moreno e Giulia, che ha spedito in nomination contro Simone. Nemmeno Imma Battaglia è riuscita ad avvicinarlo al gruppo e l'israeliano è sempre più solo nella sua avventura.



EVA, IMMA E SAMANTHA CONTRO DEGAN - La De Grenet ci tiene a precisare che Raz non è stato allontanare, ma si è autoescluso dal gruppo: "Ho provato a giustificare i suoi comportamenti, ma alla fine ho dovuto arrendermi. C'è un muro e penso che dispiaccia a tutti". A darle man forte ci sono Eva e Imma che svela: "Gli ho chiesto di dare tregua agli altri, ma non mi ha dato ascolto. Fuori dalle telecamere mi ha inoltre detto che la sua strategia, da molto tempo, era viversi l'Isola da solo".



LA DIFFICILE SETTIMANA DI IMMA - "Non mi sentivo accolta. Qualunque cosa facevo era sbagliata, è un muro. Il mio grido di dolore è stato completamente inascoltato" ha confessato la Battaglia, che ha spiegato le sue ragioni anche al suo 'padrone di casa'. Anche Giulio Base, finora moderato nei suoi confronti, è esploso di fronte alle provocazioni di Raz: "Ti consiglio di abbassare questo ego enorme che hai, perché è fastidioso. Sei un pallone gonfiato, vergognati!".