"Isola dei famosi", Giulia Calcaterra è la nuova naufraga sexy

L' Isola dei famosi da ieri sera ha una nuova e sexy naufraga. Giulia Calcaterra ha infatti trionfato al televoto contro la modella Desirée Popper . Il pubblico da casa ha deciso di far naufragare in Honduras l' ex velina dal fisico scolpito che si è subito inserita nel gruppo.

Giulia, classe 1991, nasce a Magenta ma vive a Cerano in provincia di Novara. Sportiva fin da bambina inizia come cheerleader per poi specializzarsi nella ginnastica artistica dove ottiene ottimi risultati portando a casa titoli a livello internazionale, tra cui una medaglia d'oro al volteggio.

Amante del mare e di sport estremi, pratica diving fin da bambina. Approda in tv nel 2011 come finalista di Miss Italia, mentre nel 2012 comincia la sua partecipazione come Velina bionda a "Striscia la Notizia". Sempre in viaggio, è diventata un'icona fitness sul web. Ora è pronta a rimettersi in gioco come naufraga.