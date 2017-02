20 febbraio 2017 01:02 "Isola dei famosi": Giacomo fuori, vanno in nomination Raz e Massimo Nella quarta puntata tutti i naufraghi diventano evoluti e vanno sullʼIsola delle Terre. Prossimo appuntamento per martedì 28 febbraio

Quarto appuntamento con l'Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio, come ogni settimana, l’opinionista Vladimir Luxuria. In collegamento dall’Honduras l’inviato Stefano Bettarini. Dei due nominati ad abbandonare l'Isola è Giacomo Urtis. Intanto alla Prova Evolutiva i naufraghi passano tutti all’Isola delle Terre. I nominati sono Massimo Ceccherini e Raz Degan.

Il rapporto tra Raz e Massimo

Tra i due è pace fatta. Samantha però è scettica: “A me 'sti siparietti mi hanno stufato", dice e afferma di non essere la sola ad essere stanca: "Sono l’unica che lo dice in faccia”. Ceccherini non ci sta e risponde: “Ma che vuoi? Fai la nomination allora”. Alessia invita anche gli altri a parlare e Giulia ammette: “Massimo prende sempre mezza puntata”. Il toscano la zittisce così: “Sei gelosa?“.



Alessia interpella Raz

Secondo lui Massimo questa settimana ha imparato molto, mentre altri pensano solo alla telecamera: “Vedevo che alcuni più di altri vogliono fare gli eroi davanti alle telecamere. Sanno perfettamente a chi parlo”. Luxuria chiede un bacino a Raz e si complimenta con Massimo per il rapporto ritrovato con l’ex modello.











E' la volta di Giacomo

Alessia chiama in causa Giacomo e gli ricorda ciò che ha detto in settimana con Massimo sugli altri concorrenti, in particolare su Giulio e Samantha per essersi messi d’accordo nel nominarlo e su Eva perché la considera un po’ falsa. La Grimaldi attacca: “E’ un altro siparietto di Ceccherini”.



Tocca a Moreno

Nella scorsa puntata Degan aveva detto al rapper che non diventerà mai un uomo. In settimana, poi i due si sono avvicinati, quasi come padre e figlio. Luxuria punzecchia Moreno: “Come mai l’hai nominato e ti sei avvicinato? Strategia?”. Moreno dice di no



Raz superstar

Alessia dice che Raz è amato da tutti e piace, poi legge un post di Paola Barale che ne elogia la capacità di mostrarsi per quello che è e conia l'hashtag #iostoconraz augurandogli lunga vita sull'Isola.





L'eliminato della quarta puntata è Giacomo

Alessia chiude ufficialmente il televoto. Tra Giacomo Urtis e Raz Degan a lasciare l'Isola è il chirurgo.Dopo aver deciso di rinunciare alle comodità della sua vita agiata ed essere arrivato alla terza settimana di sopravvivenza, Giacomo deve abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi.



Tutti evoluti

Alla Prova per passare alla categoria degli evoluti e i cui parametri sono stati decisi dalla Dottoressa Tibi, il comitato scientifico, i naufraghi sono tutti promossi. Sul tavolo ci sono una piramide inchiodata e due prismi uguali tra loro. Lo scopo è quello di combinare i prismi in modo da creare una piramide identica a quella fissata sul tavolo. Dal momento che la Dottoressa Tibi però non è riuscita a portare a termine la prova, tutti i naufraghi sono diventati automaticamente tutti evoluti e andranno tutti sull'Isola delle Terre.



Stefano Bettarini annuncia la prova leader

Nella prova leader tutti i naufraghi si sono battuti per il titolo di leader: vincerà il naufrago che dimostrerà di avere la migliore capacità di orientarsi al buio. Bendati i concorrenti devono passare attraverso una sorta di gincana piena di ostacoli con un tronco in mano. Vince Samantha de Grenet.



Nathaly Caldonazzo

Alessia accoglie in studio Nathaly Caldonazzo, l'eliminata della scorsa puntata. L'ex naufraga ammette che sarebbe proprio voluta restare, ma che probabilmente alcuni suoi atteggiamenti non sono andati giù a molti suoi colleghi (Nancy e Malena soprattutto, dice). Poi riceve un mazzo di rose, e Luxuria scherza dicendo: "Speriamo non siano di Bettarini..."



Un triangolo amoroso

Dopo il bacio tra Moreno e Malena entra in gioco anche Simone. C'è del tenero tra lui e la pornostar con cui ha passato una notte intera? Pare proprio di no e Malena ammette che tra gli uomini presenti non c'è molto da scegliere: "Sono tutti impegnati". Simone sembra del tutto innocuo.