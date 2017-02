"Isola dei famosi", Dayane Mello o Samantha De Grenet: chi torna a casa?

Conto alla rovescia per il secondo atteso appuntamento con l' Isola dei Famosi , stasera su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi , c’è Vladimir Luxuria. Nel corso della puntata si scoprirà chi tra le nominate Dayane Mello e Samantha De Grenet , dovrà lasciare per sempre l'Honduras e a deciderlo, come sempre, il voto dei telespettatori espresso attraverso sms, web, Twitter (@isoladeifamosi) e app Mediaset.

Intanto Andrea Marcaccini e Giulia Calcaterra si sono aggiudicati la prima prova di stasera e toccherà a loro contendersi il ruolo di leader.



I 14 naufraghi hanno iniziato la loro avventura circondati dal maltempo. Nel corso della settimana, complice il sole, gli animi degli abitanti dell’Isola dei Primitivi e dell’Isola delle Caverne si sono un po’ calmati. I concorrenti hanno cominciato a perlustrare le spiagge, tentato di pescare e cercato cocchi. Nonostante questo, non sono mancati alcuni malumori, dovuti alla convivenza forzata e alla fame.



Stefano Bettarini, in collegamento in diretta dall’Honduras, coordinerà le nuove prove della settimana, che consentiranno ai naufraghi di proseguire o meno nella loro percorso evolutivo verso la nuova Isola: l’Isola del Fuoco. Al comitato scientifico dell’Isola, la Dottoressa Tibi, spetta il compito di stabilire i parametri delle prove a cui i naufraghi saranno sottoposti.



Nel corso della serata si affronterà lo spinoso tema del Nathalygate. Dayane Mello ha cercato di seminar zizzania tra Samantha De Grenet e Nathaly Caldonazzo, rivelando a quest’ultima come la prima, sua amica di lunga data, l’avesse nominata. Notizia, poi rivelatasi falsa.



