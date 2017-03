"Isola dei famosi": confidenze tra pornostar, Malena e Rocco a confronto

Chiacchiere e confidenze per Malena e Rocco Siffredi , la coppia hard dell' Isola dei famosi , che in spiaggia si confrontano sui pregiudizi che circondano la loro professione. "Samantha che vuole farti cambiare idea, non è forse la base del pregiudizio? Non ti ha neanche chiesto se ti piace il lavoro che fai. Ha un modo di fare carino ma anche molto recitato e devo dire che si nota abbastanza".

"Io parlo liberamente della mia sessualità perché non ho bisogno di nascondermi" ha chiarito l'attrice hard, specificando che "sull'Isola nessuno degli altri mi ha fatto pesare la cosa, mi sono trovata bene con tutti". Raz Degan a parte, come le fa notare Siffredi che però è convinto di riuscire ad entrare nel mondo dell'israeliano.



"Raz è una persona molto simpatica, va solo preso nella maniera giusta. E' infantile ma non è cattivo" dice Rocco "Dall'altra parte la reazione di rabbia del vostro gruppo è comprensibile. Siete due parti che non si trovano ma in realtà si cercano".