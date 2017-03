"Isola dei famosi": chi uscirà tra Samantha, Giulio e Malena? Segui la diretta

Partenza per questa puntata decisiva per le sorti della competizione. Ormai siamo alle soglie della semifinale. Alessia si collega con Bettarini sull'Isola e poi passa a fare il riassunto della settimana dei naufraghi. L'attenzione è puntata sulla prova ricompensa e sui problemi legati al cibo. Nancy viene chiamata in causa per non aver condiviso ma lei si difende dicendo di aver voluto "per una volta, pensare a me stessa". Samantha sottolinea come il gruppo si sia sfasciato.