"Isola dei famosi": chi uscirà tra Samantha e Giulio? Segui la diretta

Partenza per questa puntata decisiva per le sorti della competizione. Ormai siamo alle soglie della semifinale. Alessia si collega con Bettarini sull'Isola e poi passa a fare il riassunto della settimana dei naufraghi. L'attenzione è puntata sulla prova ricompensa e sui problemi legati al cibo. Nancy viene chiamata in causa per non aver condiviso ma lei si difende dicendo di aver voluto "per una volta, pensare a me stessa". Samantha sottolinea come il gruppo si sia sfasciato. Giulio Base accusa velatamente Raz che si sarebbe "comprato l'appoggio di qualcuno" grazie al cibo, dicendo che grazie al cibo "rapporti carini" sono stati trasformati rapporti difficili.



LA RIVINCITA DI RAZ - Dopo essere stato visto per settimane come il nemico di tutti, negli ultimi giorni Raz è stato rivalutato da alcuni dei naufraghi. Grazie alla sua capacità di procacciarsi il cibo e alla fame di molti, è riuscito a incrinare la leadership di Samantha e Giulio. Si torna in studio e Malena dice che ormai "è un gioco individuale", ognuno fa i propri interessi, senza badare a schieramenti o prese di posizione.



LA CRISI DELLA REGINA - Viene mandato in onda un filmato che riassume i giorni di difficoltà di Samantha, che a un certo punto è stata isolata dal gruppo dopo esserne stata la guida. Alessia le chiede come sta. Lei dice che per partecipare a un gioco la sintonia con gli altri è fondamentale e quando questo viene a mancare "mi trema la terra sotto i piedi". "Forse ho fatto degli errori, come tutti - dice lei -, ho partecipato a un gioco, non ho tradito nessuno e non ho ferito nessuno". Non tutti sono d'accordo: Nathalie le rinfaccia una frase poco carina "non certo da amica" e Vladimir alla fine dice di aver capito che lei è "una vera... una vera stratega".



I PRIMITIVI - Alessia si collega con l'isola dei primitivi dove sono Moreno ed Eva. Lui dice di essere stato bene da solo ma di avere anche apprezzato la presenza della compagna. A Eva fanno sentire una telefonata di sua mamma che la incoraggia. Poi i due primitivi si associano nell'augurare buon compleanno a Imma Battaglia, che compie gli anni oggi.