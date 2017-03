"Isola dei famosi": chi uscirà tra Giulia, Simone e Moreno?

Sesto appuntamento con l'Isola dei famosi. In studio Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria sono pronte a commentare la settimana dei naufraghi, ma hanno anche in serbo per loro tante sorprese. Tra una partenza (quella di Imma Battaglia) e un arrivo (il re dell'hard Rocco Siffredi), il gruppo si prepara ad affrontare la nuova prova della dottoressa Tibi e a salutare uno dei tre nominati: Simone, Moreno e Giulia.