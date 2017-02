"Isola dei famosi", Andrea Marcaccini a rischio espulsione

Come riportato nell'ultimo numero in edicola di "Chi", Daniela De Jesus, l'ex fidanzata del naufrago, aveva rivelato: "Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini, per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito". La top model di origine messicana aveva mostrato al settimanale la denuncia presentata nel luglio 2016 nei confronti dell'ex compagno presso la Procura della Repubblica di Milano. Le indagini della Procura sono ancora in corso e al momento non è stato preso alcun provvedimento contro Marcaccini.