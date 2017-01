Piero Chiambretti: "Il mio post Isola tra maghi, pianisti ed ex naufraghi"

Un programma su un programma. Piero Chiambretti è pronto ad aprire il suo " Grand Hotel, gente che va gente che viene dall'Isola ", in onda da stasera ogni martedì in seconda serata su Canale 5 . Si parlerà di Isola ma non solo, perché più che un dopo è un post, in cui troveremo fisso Cristiano Malgioglio e tanti ex naufraghi che hanno popolato il reality: "Li ho scelti per quello che sono stati prima e dopo l'Isola", racconta il conduttore a Tgcom24.

Nella prima puntata gli ospiti saranno Giovanni Allevi, il mago Otelma con una corazzata di fattucchieri che riveleranno il nome del vincitore e Angelo Guglielmi: "L'idea di post mi diverte perché mi riporta al post moderno, al dopo, e mi piace molto. Proprio come Guglielmi, che faceva della post televisione, è un po' il ritorno al 'postino', per fare un gioco di parole, e questo mi entusiasma".



Hai detto di non aver mai guardato L'Isola dei famosi, hai recuperato?

L'ho ammesso, è vero. Ma non per snobismo, sia chiaro. Con il 'Grande Fratello' appartiene a quel genere di trasmissioni che non guardo. Sto recuperando in questa edizione, nel mio programma l'Isola sarà centrale e la rispetto. Sono ben nove le nostre puntate che io amo chiamare capitoli in cui faremo il controcanto, proponendo merce fresca... Ad aiutarmi ci sarà un suggeritore speciale, Cristiano Malgioglio...



Che ruolo avrà?

Intanto avrà il bollino blu dell'Isola avendo partecipato come concorrente. Il suo è un ruolo bizzarro, come sempre, lo vedrete in una veste inedita pur mantenendo le proprie generalità. Ricordiamoci che Malgioglio è un cantante, che ha anche licenza di parola...



Chi inviterai tra gli ex naufraghi?

Ce ne sono 180 e andare a leggere solo la lista fa impressione, è una sorta di ufficio di collocamento. Ho fatto una selezione di 40 che poi diventeranno 30, che forse si ridurranno a 20. Anche perché su 9 puntate non possiamo popolare lo studio di ex... E poi avremo il naufrago eliminato, conteremo sul grande escluso della settimana.



Come li hai scelti?

In base a quello che sono stati prima e dopo la loro partecipazione all'Isola. Ci sono personaggi che sono rimasti nella memoria per una cosa e altri che non sono rimasti nella memoria per niente. Qualcuno come Belen poi grazie all'Isola è diventata Belen...



Ci sara anche la Rodriguez?

Non lo so se verrà, certamente è nella lista. Nelle prime puntate però mi piace ripercorrere un po' come una macchina del tempo le prime edizioni.



E della Ventura cosa pensi?

Fa curiosità e simpatia, la sua è una scelta che non tutti avrebbero fatto. Chapeau. Le auguro di vincere, per lei vorrebbe dire molte cose.



Tu ci andresti sull'Isola?

Neanche morto.

Che programma sarà?

Il mio è un programma su un programma, credo sia la prima volta in Italia e mi tocca inaugurare questo genere. Non voglio creare aspettative, quindi sarà un programma banale e inutile, come tutti quelli che faccio e tutto quello che verrà sarà grasso che cola, che non è Aldo (il critico televisivo Grasso, ndr)...