Isola: tregua tra Paola e Patricia, ma la Bonas se la prende con Cayo Paloma

Pace fatta tra le desnude dell' " Isola Dei Famosi " Paola e Patricia , che si sono riavvicinate per costruire la capanna. La Bonas ha ricucito i rapporti con la messicana, ma ora se la prende con i naufraghi di Cayo Paloma colpevoli di non averla 'promossa' sull'Isola: "Andrea ha detto che qui le donne soffrivano e che io stavo male, ma hanno scelto lui. Sono dei bastardi, sanno che sono forte e mi lasciano a marcire qui...".

A nulla servono le parole di Giacobbe per tranquillizzarla, la showgirl è convinta che le abbiano fatto un affronto personale: "Vogliono farmi mollare, ma io resto qua. Ma voglio essere eliminata dal pubblico, non da loro (l'ultimo desnudo rimasto abbandonerà infatti il reality ndr.). E' il pubblico che deve scegliere, non questi quattro scemi. L'unico modo che hanno per affossarmi è lasciarmi qui, se vado di là non so chi vince..."