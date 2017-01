29 marzo 2016 Isola dei Famosi, Ventura e Jonas alla resa dei conti. Patricia e Fiordaliso a casa Puntata ricca di scontri e di sorprese. I nominati per la prossima settimana sono Berami e Simona, grandi "nemici" sullʼIsola. Aristide prosegue da solo su Playa Soledad

Puntata scoppiettante de "L'Isola dei Famosi", dove molti nodi sono venuti al pettine, con il gruppo spaccato in più fazioni. Al televoto è stata eliminata Fiordaliso mentre Isla Desnuda è stata smantellata: Giacobbe Fragomeni e Paola Caruso vanno a Cayo Paloma e Patricia Contreras torna a casa. Aristide Malnati, eliminato dopo una prova leader, potrà continuare ma in solitaria su una nuova isola: Playa Soledad. Al televoto Jonas e Simona Ventura.

L'inizio lascia subito presagire una puntata ad alta tensione. Sull'Isola il gruppo si è completamente spaccato, con Simona bersaglio di molti, e Alessia promette che stasera tutti i nodi verranno al pettine. Stasera chiude anche Isla Desnuda: dei tre rimasti uno andrà a Cayo Paloma scelto dai naufraghi, un altro scelto dal televoto. Il terzo tornerà a casa.



Isla Desnuda e la spaccatura del gruppo - Dopo la missione di Simona e Artistide sulla Isla per barattare il fuoco con la maschera da sub, a Cayo Paloma sono emerse le profondo divisioni all'interno del gruppo. Simona ha detto di essere tornata carica a pallettoni ma in compenso molti a Cayo Paloma lo sono altrettanti. Dopo un video che riassume quanto accaduto si torna in studio e Simona dice che dopo aver passato del tempo su Isla Desnuda è "esondata" e non ne può più di "intrighi e maldicenze". Dice che ci sono persone che recitano un ruolo, e indica Jonas e Mercedsz.



Simona contro tutti - Il confronto si accende quando prende la parola Gracia. Simona dice di non sopportare la falsità e rinfaccia alla ragazza di aver parlato male dei suoi compagni di Isla Desnuda non appena arrivata a Cayo Paloma. Signorini esulta e dice che "finalmente abbiamo ritrovato la Simona che tutti amiamo. Non ne potevamo più di Madre Simona di Cologno Monzese". E poi accusa Jonas e Mercedesz invitandoli a parlare apertamente anche di fronte alle telecamere e non di nascosto. Mara allarga il bersaglio è dice che "finalmente abbiamo ritrovato l'Isola dei Famosi. Fino ad adesso ognuno ha recitato".



Mercedesz e Jonas - In una clip si vedono le dichiarazioni di Mercedesz contro Simona. Oguno rinfaccia all'altra le stesse cose. La ragazza dice che Simona ha una sorta di supremazia sul gruppo e lei si sente perennemente giudicata. L'affermazione più pesante arriva proprio dalla Henger: "Non sono sicura che nella vita vera Simona sia una brava persona" dice nel filmato. Fiordaliso prende la parola per dire apertamente che ci sono due fazioni e fa i nomi. "Da una parte Simona, Marco, Stefano e dall'altra Mercedesz, Jonas e Gracia". E in mezzo Fiordaliso e Aristide. Però Marina esclude da la Henger e Berami fingano. Emerge anche una spaccatura tra italiani e spagnoli, innescata da Simona che invita Jonas a tornarsene a casa, Marco getta benzina sul fuoco e discute con l'attore spagnolo ma la Venier interviene dicendo che questa discussione non va bene.

Il primo verdetto - Ma è il momento di sapere il verdetto del televoto. La naufraga eliminata è Fiordaliso. Marina lascia in lacrime affranta non tanto per l'eliminazione ma perché lei stessa l'aveva in qualche modo chiesta perché allo stremo fisicamente. Una piccola parentesi di tranquillità tra la tensione che serpeggia stasera. In una clip si vedono delle dichiarazioni molto dure di Andrea Preti su Paola Caruso, definitva "una persona cattiva". Paola ci rimane molto male, mentre Andrea discute con Alfonso che lo richiama per aver ironizzato sul lavoro di Paola. Le voci si accavallano, volano anche parole grosse costringendo Alvin a richiamare all'ordine sul linguaggio. Qualcuno si prende della catttiva, qualcuno della m...a, qualcun'altra della falsa. Insomma, su Isla Desnuda si mangiava pane (poco) e veleno (tanto).



La scelta dei naufraghi - Alessia ora chiama uno a uno i naufraghi per sapere chi vorrebbero a Cayo Paloma: fanno tutti il nome di Giacobbe eccetto Simona e Gianluca, che votano per Paola. Giacobbe Fragomeni entra quindi di diritto a far parte del cast dell'Isola dei Famosi. I due desnudi rimanenti, o meglio le due desnude, sono nelle mani del televoto.



La prova leader decisiva - E' il momento della prova leader che decreterà l'eliminazione o almeno la messa in nomination di un naufrago. Se la giocheranno in una partita di pelota hunduregna, una sorta di pallanuoto dove vale tutto. I naufraghi però interpretano il gioco a modo loro: invece di provare a segnare tengono la palla a dispetto di qualunque tentativo creando mischie terribile ma nessun punto segnato. Alvin interrompe la partita per richiamarli all'ordine. Finalmente si gioca e Gracia segna il punto decisivo. Proprio lei diventa quindi la leader della settimana.



La reazione a catena - Nell'altra squadra parte la reazione a catena. Marco passa il bambù (che contiene la pergamena con scritto "eliminato" o "nominato") a Simona. Lei a Stefano che lo passa ad Andrea Preti. Tra Giacobbe e Aristide lui salva Giacobbe. Aristide ora conoscerà il suo destino aprendo il bambù: è eliminato. Si chiude anche il televoto per la superstite dell'Isla Desnuda.



Si svela Playa Soledad - Colpo di scena. Per gli eliminati di questa sera non è finita. Potranno decidere di rimanere su Playa Soledad, dove avranno un kit di sopravvivenza veramente ridotto all'osso. Ma adesso è il momento di accendere i riflettori sull'ex tronista Cristian Galella. In una clip si ripercorre tutte le volte che ha chiesto alla fidanzata Tara di sposarlo per poi rimangiarsi la parola. Il dubbio di Alessia è che sia andato per scappare un'altra volta. Ma lui assicura che una volta tornato a casa sposerà la ragazza.



Il complotto di Stefano e Andrea - Alessia mostra una clip registrata a insaputa di Stefano e Andrea dove i due discutono di chi nominare e fare eliminare. Galella e Marso sono al centro del discorso. Andrea e Stefano provano a difendersi spiegando che era un discorso generale e fatto il primo giorno che Cristian è arrivato sull'isola, quando ancora non lo conoscevano.



L'entusiasmo di Paola - E' il momento del nuovo esito del televoto. Il pubblico da casa vota a stragrande maggioranza per Paola Caruso che così è l'ultima desnuda ad aggregarsi al gruppo di Cayo Paloma. Per Paola l'entusiasmo è alle stelle e saltando dalla gioia mostra a tutti che sull'isola è nuda per davvero... Patricia è distrutta, delusa ma ancora non sa che tra poco avrà la possibilità di continuare su Isla Soledad.



Via alle nomination - Si inizia con le nomination. Il primo è Stefano che Jonas, esattamente come fa Marco dopo di lui. Gianluca Mech nomina invece Marco perché "tanto nessuno lo nomina". Intanto Patricia è la prima ad arrivare a Playa Soledad. Lei accetta la sfida. Ma siccome solo una persona resterà, dipenderà da cosa decideranno Fiordaliso e Aristide e, eventualmente, dal televoto. Fiordaliso fa un bel "ciaone" a tutti quanti, mentre Aristide accetta. E quindi sarà il pubblico a decidere chi potrà restare.



