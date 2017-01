Isola dei Famosi, tra prove vinte e nuove speranze rispunta il buon umore

Una giornata all'insegna del sorriso quella passata all' Isola dei Famosi . Sia a Playa Uva , dove il gruppo è riuscito a vincere la prova ricompensa, sia a Playa Soledad, dove Simona Ventura sembra aver passato la sua crisi. I naufraghi adesso hanno una maschera da sub e un kit per la pesca che saranno molto utili per procacciarsi del cibo, la Ventura invece dice di star "tirando fuori delle capacità" che non pensava di avere.

Per la prova ricompensa il gruppo deve accendere un braciere in cima a una torretta e poi trasportare la stessa lungo un percorso per infiammare tutti i bracieri fino all'ultimo, posto in cima a una grande torre. Il tutto in 5 minuti. Andrea non partecipa per via dell'infortunio al piede. Il gruppo ce la fa, anche se per il rotto della cuffia (e a dispetto della prova non esaltante di Paola). Il risultato positivo, in ogni caso, fa tornare il buon umore e sembra distendere gli animi. Almeno per qualche ora...